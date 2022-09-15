Кержаков: Кривцов заслужил вызов в сборную России

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков отреагировал на вызов полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в состав сборной России.

«Мне повезло работать с Никитой еще в Томске, и уже тогда было видно, что он талантливый парень. Не удивлен, что Никита получил вызов в сборную», — цитирует слова Кержакова «РБ Спорт».

Специалист считает, что Кривцов заслужил вызов в национальную сборную своей игрой в текущем сезоне, главное, чтобы он не останавливался, а дальше прогрессировал.

В нынешнем сезоне 20-летний Кривцов сделал две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.