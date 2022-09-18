Вера в себя приносит успех: «Оренбург» выиграл в гостях и прервал победную поступь «Пари НН»

Нижегородско-оренбургское противостояние было запланировано на первый воскресный слот в Российской премьер-лиге.

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0:1. Гол Тимура Аюпова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:2. Гол Александра Эктова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Пари НН» в последнее время приучил своих болельщиков к победам. В чемпионате России нижегородцы подряд расправились с «Факелом» и «Ахматом» (с грозненцами – в гостях), после чего обыграли по пенальти в Кубке «Химки». До десятого тура команда Михаила Галактионова находилась на восьмом месте, а непосредственно к отчётному матчу подошла на девятом. Вряд ли это принципиально – в любом случае получается золотая середина.

«Оренбург» стартовал в Премьер-лиге лучше двух своих собратьев, с которыми он поднялся в минувшем сезоне из ФНЛ, – имеются в виду «Факел» и «Торпедо». Тем не менее именно оренбуржцы потерпели самое крупное пока что поражение в этом чемпионате – как раз в прошлом туре они были безжалостно разгромлены могучим «Зенитом» на «Газпром Арене» со счётом 8:0. После этого со счётом 3:1 команда Марцела Лички пострадала от «Ростова» в рамках Кубка России.

«Оренбург» как-то пободрее смотрелся с первых минут. Хозяевам не хватало активности, а гости иной раз проявляли неплохие контратаки. На седьмой минуте Джимми Марин выскочил один на один с Гойло, однако не переиграл вратаря волжан. В середине тайма нижегородцев поджидала напасть в виде травмы ключевого футболиста – получил травму и не смог продолжить игру Калинский, вместо него вышел Милсон.

На исходе часа игры Вера невысоко навесил с левого фланга, и Аюпов удачно подставил ногу под этот мяч, подрезав его в правый угол (0:1). Пропустив, хозяева наконец сами стали бить по чужим воротам, но безуспешно. Впрочем, до этого 14 из 16 своих мячей в сезоне нижегородцы забили во вторых таймах, так что не всё для них было страшно. Ну и оренбуржцы, надо отметить, не оставались перед перерывом в долгу, тоже атакуя вплоть до ударов.

Здорово приложился в начале второго тайма Юлдошев, метивший в правый угол, да вот только немного в створ не попал. Позже пробовали себя в роли бьющих Рыбчинский и Стоцкий, но Кеняйкин справлялся. Наверно, хозяевам не хватало мастера дальних ударов и передач Калинского. «Оренбург» же упрочил своё положение на 73-й минуте. Вера оформил второй голевой пас, забросив проникающую передачу Эктову на правый край вратарской, а тот решил всё в левый угол (0:2).

«Оренбург» верил в себя после сверхкрупного поражения от «Зенита» и оказался за это вознаграждён. Воспользовавшись в том числе спадом в игре нижегородцев, команда Марцела Лички догнала тех, кого обыграла, по набранным очкам в таблице. А «Пари НН» прервал свой двухматчевый победный путь в чемпионате и условный трёхматчевый с учётом кубковой виктории над «Химками» в серии пенальти.

Кирилл Иванцов