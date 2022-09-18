Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера в себя приносит успех: «Оренбург» выиграл в гостях и прервал победную поступь «Пари НН»

 
18 Сентября 2022 • 15:55 Комментировать
Пари НН
0:2
Оренбург
окончен

Нижегородско-оренбургское противостояние было запланировано на первый воскресный слот в Российской премьер-лиге.

Протокол игры  
Пари НН0:2Оренбург
  30'Аюпов Тимур (0:1)
  73'Эктов Александр (0:2)
Гойло НикитаМасоэро Лукас 46' (Михайлов Ярослав ( 46') Гоцук КириллАгапов ИльяСтоцкий ДмитрийКалинский Николай 21' (Милсон ( 21') Каккоев Никита 46' (Корнюшин Даниил ( 46') Юлдошев Иброгимхалил 68' (Кротов Вячеслав ( 68'  79') Рыбчинский ДмитрийШарипов Альберт 77' (Шильцов Константин ( 77') Сулейманов Тимур
Запасные: Берковский ИльяЖигулёв ИльяСевикян ЭдгарАнисимов АртурНигматуллин АртурПенчиков ДаниилАлександров Виктор
Кеняйкин АлексейГойкович РенатоСиваков Михаил  36'Хотулёв Данила  23'Флорентин Сесар Габриэль 81' (Башич Иван ( 81') Стаматов Матео 80' (Полуяхтов Владимир ( 80') Аюпов Тимур  49'Вера ЛукасЭктов Александр 86' (Печенин Кирилл ( 86') Сычевой ВладимирМарин Джимми
Запасные: Ковалёв ЮрийГошев ЕвгенийПавловец АлександрТитков НиколайГурциев БатразКапленко КириллСысуев НиколайАкоста ДиегоОганесян Степан
18 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Видео

0:1. Гол Тимура Аюпова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Тимура Аюпова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Александра Эктова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Александра Эктова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Пари НН» в последнее время приучил своих болельщиков к победам. В чемпионате России нижегородцы подряд расправились с «Факелом» и «Ахматом» (с грозненцами – в гостях), после чего обыграли по пенальти в Кубке «Химки». До десятого тура команда Михаила Галактионова находилась на восьмом месте, а непосредственно к отчётному матчу подошла на девятом. Вряд ли это принципиально – в любом случае получается золотая середина.

«Оренбург» стартовал в Премьер-лиге лучше двух своих собратьев, с которыми он поднялся в минувшем сезоне из ФНЛ, – имеются в виду «Факел» и «Торпедо». Тем не менее именно оренбуржцы потерпели самое крупное пока что поражение в этом чемпионате – как раз в прошлом туре они были безжалостно разгромлены могучим «Зенитом» на «Газпром Арене» со счётом 8:0. После этого со счётом 3:1 команда Марцела Лички пострадала от «Ростова» в рамках Кубка России.

«Оренбург» как-то пободрее смотрелся с первых минут. Хозяевам не хватало активности, а гости иной раз проявляли неплохие контратаки. На седьмой минуте Джимми Марин выскочил один на один с Гойло, однако не переиграл вратаря волжан. В середине тайма нижегородцев поджидала напасть в виде травмы ключевого футболиста – получил травму и не смог продолжить игру Калинский, вместо него вышел Милсон.

На исходе часа игры Вера невысоко навесил с левого фланга, и Аюпов удачно подставил ногу под этот мяч, подрезав его в правый угол (0:1). Пропустив, хозяева наконец сами стали бить по чужим воротам, но безуспешно. Впрочем, до этого 14 из 16 своих мячей в сезоне нижегородцы забили во вторых таймах, так что не всё для них было страшно. Ну и оренбуржцы, надо отметить, не оставались перед перерывом в долгу, тоже атакуя вплоть до ударов.

Здорово приложился в начале второго тайма Юлдошев, метивший в правый угол, да вот только немного в створ не попал. Позже пробовали себя в роли бьющих Рыбчинский и Стоцкий, но Кеняйкин справлялся. Наверно, хозяевам не хватало мастера дальних ударов и передач Калинского. «Оренбург» же упрочил своё положение на 73-й минуте. Вера оформил второй голевой пас, забросив проникающую передачу Эктову на правый край вратарской, а тот решил всё в левый угол (0:2).

«Оренбург» верил в себя после сверхкрупного поражения от «Зенита» и оказался за это вознаграждён. Воспользовавшись в том числе спадом в игре нижегородцев, команда Марцела Лички догнала тех, кого обыграла, по набранным очкам в таблице. А «Пари НН» прервал свой двухматчевый победный путь в чемпионате и условный трёхматчевый с учётом кубковой виктории над «Химками» в серии пенальти.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Оренбург РПЛ Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 0:2 Оренбург
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
16:21 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Благодарен руководителям «Факела» за оказанное доверие»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой заявил, что будет работать для своей узнаваемости в Европе
16:16 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Не готов сейчас вот так разоткровенничаться по схеме, всё увидите»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Останемся ли в РПЛ? Не надо забегать вперёд»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы: «Было бы приятно иметь таких граждан, как Малком и Клаудиньо»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера: «Были поражения, после которых нам удалось как-то взять себя в руки и выиграть»
15:58 · Россия. Первая лига
Газизов — о судействе в матче с «Краснодаром-2»: Давно такого не видел, возможно, арбитр играет на ставках
15:48 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: Захарян усердно работает, ему всего 20 лет 1
15:46 · Россия. Премьер-лига
Бальде намерен оспорить решение о дисквалификации
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой не видит разницы между «Спартаком» и «Локомотивом»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал бредом новость о возможном получении российского гражданства Клаудиньо и Малкомом
15:30 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» назвал состав на матч с «Химками»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Кержаков считает, что чемпионской гонки в РПЛ не будет
15:15 · Россия. Премьер-лига
Чалов: Мы все желаем здоровья Дивееву и ждём его возвращения
15:01 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» объявил имя главного тренера официально
Все новости
Рекомендуем