Президент «Оренбурга» высказался о возможной отставке Лички

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

Напомним, в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» «Оренбург» потерпел разгромное поражение со счётом 0:8. Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Андреев сообщил, что чешский специалист продолжит работу с командой, несмотря на столь болезненную неудачу.

«Я в отпуске, Личка — работает. Других комментариев не будет», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

После девяти проведённых матчей «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Лички проведут 18 сентября против «Пари НН». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.