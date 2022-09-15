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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга» высказался о возможной отставке Лички

 
15 Сентября 2022 • 16:11 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
18.09 14:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

Напомним, в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» «Оренбург» потерпел разгромное поражение со счётом 0:8. Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Андреев сообщил, что чешский специалист продолжит работу с командой, несмотря на столь болезненную неудачу.

«Я в отпуске, Личка — работает. Других комментариев не будет», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

После девяти проведённых матчей «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Лички проведут 18 сентября против «Пари НН». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Василий Еремякин
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ПАРИ НН ОРЕНБУРГ
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