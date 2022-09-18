Личка: «Нужно, чтобы вратарь и игроки чувствовали доверие со стороны тренеров»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Всего лишь два изменения в стартовом составе по сравнению с игрой в Санкт-Петербурге, в том числе вратарь остался на месте. Почему так происходит, вы так доверяете своим футболистам? Ничего не нужно менять?

- Посмотрите, тот же Кеняйкин не был виноват ни в одном пропущенном мяче. Нужно также доверять вратарю. Это не значит, что вратарь делает одну ошибку, и надо его тут же менять. Нет. Нужно, чтобы он чувствовал доверие со стороны тренеров. То же самое с ведущими игроками. Мы сделали две замены, но только потому что будет другая структура игроков на поле.