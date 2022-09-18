Гаранин поддержал желание Мелкадзе сменить гражданство

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин признался, что был бы рад увидеть нападающего команды Георгия Мелкадзе в составе национальной сборной Грузии.

Ранее российский футболист заявил, что раздумывает над сменой гражданства.

«Играть в сборной — мечта каждого футболиста. Если Мелкадзе позовут в сборную Грузии, и он будет там играть, я буду только рад», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В качестве примера специалист привёл полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который ранее не стал дожидаться приглашения в сборную России и выбрал Армению.

В текущем сезоне 25-летний Мелкадзе провёл в составе «Сочи» 10 матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи.