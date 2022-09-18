Галактионов: «Есть ребята, которые способны безболезненно заменить Майга и дать качество»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Насколько «Оренбург» - принципиальный соперник для «Нижнего»?

- С любой командой играть непросто, все умеют играть, качественно обороняться и качественно играть. Поэтому мы не делим на сложных, простых и легких. Необходимо поступательно двигаться, свою игру развивать, самое главное, направление, которое мы выбрали. Это, безусловно, домашний матч, который очень много определяет, нам важно показать хорошую игру. Повторюсь, сделать ее качественной и добиться положительного результата.

- Майга сегодня отсутствует в составе. Насколько это тяжелая потеря для «Нижнего»?

- Он в последнее время стал для нас определяющим игроком, но у нас есть ребята, которые, я думаю, способны его безболезненно заменить и дать качество.