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Галактионов: «Есть ребята, которые способны безболезненно заменить Майга и дать качество»

 
18 Сентября 2022 • 14:01 Комментировать
Пари НН
0:1
Оренбург
перерыв

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Насколько «Оренбург» - принципиальный соперник для «Нижнего»?

- С любой командой играть непросто, все умеют играть, качественно обороняться и качественно играть. Поэтому  мы не делим на сложных, простых и легких. Необходимо поступательно двигаться, свою игру развивать, самое главное, направление, которое мы выбрали. Это, безусловно, домашний матч, который очень много определяет, нам важно показать хорошую игру. Повторюсь, сделать ее качественной и добиться положительного результата.

- Майга сегодня отсутствует в составе. Насколько это тяжелая потеря для «Нижнего»?

- Он в последнее время стал для нас определяющим игроком, но у нас есть ребята, которые, я думаю, способны его безболезненно заменить и дать качество.

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Михаил Галактионов Пари НН
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ПАРИ НН ОРЕНБУРГ
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Идет 45 минута Пари НН 0:1 Оренбург 2.18 3.45 3.40
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