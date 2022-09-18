Хаджи: «Локомотив» был совсем плох»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поздравил красно-белых с успехом, однако отметил, что соперник играл совсем уж плохо.

- Очень рад победе, но надо отметить, что «Локомотив» был очень плох. Сложно что-то оценивать, если соперник настолько плох. Гол Соболева мне очень понравился, - заявил Хаджи, цитируемый Rusfootball.info.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».