Легков прокомментировал возможное вступление Вяльбе в совет директоров «Спартака»

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на возможное приглашение президента российской федерации лыжных гонок Елены Вяльбе в «Спартак».

«Если Елене Валерьевне предложили эту должность, так как видят ее как топового менеджера, то если она согласится, я ее поддержу», — приводит слова Легкова «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что Елена Вяльбе может войти в совет директоров московского «Спартака», владельцем которого теперь является компания «Лукойл».

Сегодня, 15 сентября, «красно-белые» встретятся с «Факелом» в рамках 2-го тура Фонбет Кубка России, начало игры в 17:30 по московскому времени.