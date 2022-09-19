Соболев рассказал, что думает о «Локомотиве»

Центральный нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пообщался с представителями СМИ после столичного дерби с «Локомотивом». Во время интервью он рассказал, что думает о неудачном старте соперника в Премьер-лиге.

«Я считаю, что «Локомотив» - хорошая команда. Чуть не идет игра», - приводит слова форварда«Спорт-экспресс».

Напомним, что дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал как раз Соболев.

После десяти туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» идут лишь на 12-й строчке.