Юран оценил игру «Спартака»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран оценил игру московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Мне нравится игра «Спартака», но на фоне «Факела» или «Оренбурга». При всем уважении к этим командам у них нет классного подбора футболистов», — заявил Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что в игре с серьезным соперником у «красно-белых» сразу появляются проблемы, как это случилось в матче с «Ростовом», где москвичи уступили со счетом 2:4.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после девяти туров.