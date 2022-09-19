Бывший главный тренер «Спартака», ЦСКА, «Урала» и других команд Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «красно-белых» над «Локомотивом» (1:0).

«Я увидел много суеты со стороны обеих команд. Да, много борьбы, старания, но качество матча не очень хорошее. Главное – результат, а всё остальное для разбора специалистов.

У «Спартака» было много подходов к воротам, опасных моментов, но из-за суеты были выбраны неправильные решения, которые превращали преимущество команды ни во что. Я заметил, что старание перехлёстывало разум», — сказал Тарханов.

Вчера, 18 сентября, «Спартак» на «Открытие Арене» победил «Локомотив» благодаря голу Александра Соболева. «Красно-белые» с 19 очками поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с девятью очками остался на 12-й строчке.