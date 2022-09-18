Булыкин: «Хорошее дерби»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Правда, в некоторые моменты матча вопросы вызывала игра «красно-белых», и у «Локомотива» были возможность спастись, считает бывший форвард железнодорожников Дмитрий Булыкин.

- Хорошее было дерби. Думаю, болельщикам понравилось. Много моментов было, но забит один гол. У «Локомотива» были моменты. Если бы они смогли их реализовать, то могли и ничью вырвать. Положение плачевное пока у команды, - цитирует Булыкина Rusfootball.info.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».