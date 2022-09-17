Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о матчах 10-го тура РПЛ.

- «Динамо» сможет отнять очки у «Зенита»?

- Мне пока непонятно, в какой футбол играет «Динамо». С одной стороны команда действует от обороны, и удается обыграть «Спартак», но потом отдает очки соперникам, которые находятся ниже в таблице. Здесь все зависит от настроя. Без него незачем выходить на поле. Но если «Зенит» тоже выйдет с настроем, то будет очень сложно. Уж больно хороши у питерцев футболисты.

- «Динамо» вообще нравится в этом сезоне?

- Команда отошла от той атакующей игры, которая была. Ее сложнее поставить. Сейчас «Динамо» играет от простого, от обороны, но такая игра принесла результат только со «Спартаком». Сами футболисты говорят, что когда забивают мяч – отходят назад, но они не привыкли так играть. Они как будто не в своей тарелке. Для того, чтобы понимать, во что они играют, тренер должен объяснить, чтобы ребята знали, что делать на поле. Пока этого не всегда видно.

- «Зенит» в этом чемпионате уже терял очки, да и на Кубок потерпел поражение.

- Это ничего страшного. Кубок состоит не из одного матча. Они еще десять раз могут поправить свои дела, что и сделают. Не проигрывающих команд не бывает. Может, это даже пойдет им на пользу и позволит встряхнуть футболистов. Они уже привыкли, что выходя на поле, прикладывают не все силы, чтобы добиться победы. А «Крылья Советов» лишний раз показали, что с любым соперником надо считаться, в каком бы составе ты не выходил. Никто не гарантирует питерцам зеленую дорогу до конца чемпионата. Сыграли 9 туров и впереди полно времени. Будет большой перерыв, и понятно, что у команд будут спады и подъемы. Простых встреч ни для кого не будет.

- ЦСКА без проблем разберется с «Торпедо»?

- Из тех команд, которые вышли в РПЛ, «Торпедо» мне нравится меньше всех. Они сейчас выиграли у «Сочи» кубковый матч. Может, это их вдохновит. Но подбор футболистов там оставляет желать лучшего.

- В матче «Спартак» - «Локомотив» кому отдаете предпочтение?

- «Спартак» очень хорошо начал сезон, а потом, видимо, пропала вера в себя. У них много травмированных, что говорит о неправильно построенном тренировочном процессе. А в целом нет клубов, где не было бы травмированных. Что касается «Локомотива», там происходит какая-то неразбериха. Один тренер убежал в «Манчестер», подхватили другие, сейчас третьи. Надо быть внутри, чтобы говорить об этой команде.

- Нет ощущения, что «железнодорожникам» нужны глобальные перемены, чтобы выбраться из кризиса?

- Не знаю. Пусть руководители клуба решают, какие перемены там нужны.

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- В матче «Ростов» - «Крылья Советов» самарцам удастся отобрать очки у команды Карпина?

- Шансы есть. Они сейчас вообще на подъеме после победы над «Зенитом». Если только нос не задерут. А то тебе сразу щелкнут по ушам, если кого-то недооценишь. У самарцев опытный тренер. и я с симпатией отношусь к его работе. Уже давно его знаю. Думаю, ему удастся убедить ребят собраться. Тем более, «Ростов» тренирует наставник сборной, и как мы видим, дорога туда никому не закрыта. Уверен, самарцы постараются проявить себе перед Карпиным, чтобы попасть ему на глаза.

- «Краснодар» стал подтягиваться вверх в таблице. С «Химками» у него не возникнет проблем?

- В «Химках» все поменялось. У «Краснодара» тоже команда поменялась, по сравнению с прошлым годом. Ушли сильные легионеры, на поле место доверили молодежи. Желания у них вагон, но не всегда получается. Стабильности у них нет. Шансы на победу в этом матче есть и у одних, и у других.

Елена Григорьевская