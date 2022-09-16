«Спартак» нашёл нового спортивного директора, им станет англичанин

«Спартак» определился с преемником Луки Каттани на должность спортивного директора клуба. Им станет 52-летний британец Пол Эшуорт, сообщает «Чемпионат». Российским болельщикам он может быть знакомым по работе на аналогичной должности в «Ростове». Правда, это было 17 лет назад. Также англичанин успел потрудиться в Латвии, Казахстане, а последним его местом работы был «Брайтон» (до февраля 2022 года).

Напомним, что летом «Спартак» возглавил Гильермо Абаскаль, а пригласивший его Каттани объявил об уходе. Также вскоре сложил полномочия президент «Спартака» Леонид Федун.

«Красно-белые» идут на пятом месте в РПЛ по итогам девяти туров.