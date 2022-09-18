Умяров: «Селихов нас спас»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Правда, в некоторые моменты матча вопросы вызывала игра «красно-белых», и полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после игры поблагодарил вратаря команды Александра Селихова.

- Это победа команды. Расстроило, что в первом тайме не удалось забить больше. Было много моментов, которые должны были привести к голу. Но во втором тайме «Локомотив», как хорошая команда, создал пару хороших контратак. Хорошо, что у нас есть Саша Селихов, он спас нас, - заявил Умяров в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».