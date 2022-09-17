Литвинов — о поражениях «Спартака»: Надлома не было, просто где-то не повезло

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Локомотивом».

«Нужно победить в воскресенье. «Спартак» фаворит в предстоящем дерби? Сложно сказать. Нам самое главное играть первым номером и на победу», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что никакого надлома в команде после двух поражений подряд в матчах чемпионата России не произошло, просто не повезло в каких-то моментах.

«Спартак» встретится в дерби с «Локомотивом» 18 сентября в рамках матча 10-го тура РПЛ, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.