​«Локомотив» озвучил состав на дерби со «Спартаком»

В центральном матче десятого тура чемпионата России пересекутся «Спартак» и «Локомотив». Рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр решил доверить место в основном составе команды следующим исполнителям:

Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.

Дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:00. Следить за битвой во всех красках можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате.

Отметим, что «Локомотив» плохо показывает себя в этом чемпионате. В девяти прошедших турах команда набрала всего девять очков.