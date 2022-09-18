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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» озвучил состав на дерби со «Спартаком»

 
18 Сентября 2022 • 17:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
Через 0 ч. 57 мин.

В центральном матче десятого тура чемпионата России пересекутся «Спартак» и «Локомотив». Рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр решил доверить место в основном составе команды следующим исполнителям:

Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.

Дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:00. Следить за битвой во всех красках можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате.

Отметим, что «Локомотив» плохо показывает себя в этом чемпионате. В девяти прошедших турах команда набрала всего девять очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Идет 66 минута Сочи 1:1 Факел 1.47 4.80 6.80
Идет 67 минута Краснодар 2:1 Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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