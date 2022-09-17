Новичок «Спартака» Бальде может быть дисквалифицирован за употребление допинга

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний футболист перебрался в стан «красно-белых» в конце лета текущего года. Он уже успел дебютировать за «Спартак» в матче с «Зенитом», где провел на поле 38 минут.

Ранее Бальде был вызван в сборную Сенегала для участия в сентябрьских товарищеских матчах.

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков после девяти матчей. В десятом туре «Спартак» примет на своем поле «Локомотив», игра пройдет 18 сентября в 19:00 по мск.