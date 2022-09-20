Кавазашвили: «Локомотив» в сложной ситуации, никак не может найти свою игру»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о неудачном выступлении столичного «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Локо» в сложной ситуации, никак не может найти свою игру. Тренеру и руководству очень проблематично оправдывать свои неудачи. Я удивлен игрой «Локомотива», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В минувший уик-энд «железнодорожники» провели дерби со «Спартаком». «Локомотив» потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

После десяти туров «Локомотив» набрал девять баллов и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице РПЛ.