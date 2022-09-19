Зиньковский - о дисквалификации Бальде: «Впервые с таким столкнулся»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о дисквалификации новичка команды, сенегальского нападающего Кейта Бальде. Игроку выписали бан за нарушение антидопинговых правил.

«Нам рассказали, как у Бальде произошла эта ситуация. Мы все поняли и ждем его на поле. Кейта в Москве, тренируется пока сам, с нами нельзя. Я впервые столкнулся с таким», - передает слова Зиньковского Sport24.

Дисквалификация Бальде рассчитана до 5 декабря.

27-летний африканский футболист присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно, подписав трехлетнее трудовое соглашение.