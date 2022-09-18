Юран назвал точный счёт матча «Спартак» - Локомотив»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив».

«Победит ли «Спартак» сегодня? Сложно. Все-таки дома играют. Какой будет счет? Думаю, 2:0», — передает слова Юрана «Чемпионат».

«Красно-белые» на данный момент занимают седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков, а «железнодорожники» располагаются на 12-й строчке, имея в своем активе 9 баллов.

«Спартак» примет в дерби «Локомотив» на своем поле, встреча пройдет сегодня, 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. За подробной онлайн-текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.