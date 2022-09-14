В последний день трансферного окна «Спартак» подписал контракт с защитником Михой Мевлей, которого в России уже прекрасно знают по выступлениям за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Словенец поставил подписи в контракте по схеме «1+1».

В ближайшее время Мевля может дебютировать за «Спартак». Футболист уже получил разрешение на работу. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу московского клуба.

«Миха Мевля получил разрешение на работу в Российской Федерации. Защитник готовится к предстоящим матчам», - сказал Зеленов.

Ближайшие матчи «Спартак» проведёт 15 и 18 сентября – против «Факела» (Фонбет Кубок России) и «Локомотива» (чемпионат) соответственно.