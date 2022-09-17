Ловчев раскритиковал кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал кандидата на пост спортивного директора «красно-белых» Пола Эшуорта.

«Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец», – заявил участник ЧМ-1970 в составе советской сборной в интервью «Чемпионату». Отметим, что сын бывшего футболиста пересекался с Эшуортом в «Астане».

Напомним, что генеральный директор коллектива из столицы России Евгений Мележиков недавно заявил, что вакантный пост спортивного директора вновь займет иностранный специалист.

Эшуорт уже работал в России. В 2005 году Пол ненадолго приехал на такую же должность в «Ростове».