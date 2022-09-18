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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что «Спартаку» придётся нелегко в матче с «Локомотивом»

 
18 Сентября 2022 • 17:57 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
1-й тайм

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Мне почему-то кажется, локомотивскую компашку отправят на вольные хлеба, если «Спартак» легко победит», — заявил Червиченко «Чемпионату».

При этом эксперт считает, что «Спартаку» не удастся одержать уверенную победу, потому что для «Локомотива» это будет последняя попытка не упасть в пропасть, а руководителям сохранить свое место. «Железнодорожникам» некуда отступать, им нужна хотя бы ничья.

«Спартак» примет «Локомотива» сегодня, 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Андрей Червиченко
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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