Червиченко считает, что «Спартаку» придётся нелегко в матче с «Локомотивом»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Мне почему-то кажется, локомотивскую компашку отправят на вольные хлеба, если «Спартак» легко победит», — заявил Червиченко «Чемпионату».

При этом эксперт считает, что «Спартаку» не удастся одержать уверенную победу, потому что для «Локомотива» это будет последняя попытка не упасть в пропасть, а руководителям сохранить свое место. «Железнодорожникам» некуда отступать, им нужна хотя бы ничья.

«Спартак» примет «Локомотива» сегодня, 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на портале LiveResult.ru.