Пантелеев — о Рианчо: «Если честно, он сумасшедший мужик»

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев поделился мнением об экс-наставнике «красно-белых» Рауле Рианчо, который возглавлял московскую команду в 2018 году.

Футболист вспомнил о том, как испанский специалист давал установку своим подопечным перед игрой с «Уфой»

«Если честно, он сумасшедший мужик. Установка на матч шла меньше двух минут — Рианчо назвал состав и ударил ногой по макету. Доска упала, он кому-то выкинул пульт от теории. В итоге всё равно проиграли 0:2», — приводит слова Пантелеева Kick.

Напомним, Пантелеев, являющийся воспитанником «Спартака», провёл в составе первой команды своего родного клуба всего два официальных матча. В настоящий момент 26-летний игрок выступает за тульский «Арсенал».