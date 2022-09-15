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Пантелеев — о Рианчо: «Если честно, он сумасшедший мужик»

 
15 Сентября 2022 • 13:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев поделился мнением об экс-наставнике «красно-белых» Рауле Рианчо, который возглавлял московскую команду в 2018 году.

Футболист вспомнил о том, как испанский специалист давал установку своим подопечным перед игрой с «Уфой»

«Если честно, он сумасшедший мужик. Установка на матч шла меньше двух минут — Рианчо назвал состав и ударил ногой по макету. Доска упала, он кому-то выкинул пульт от теории. В итоге всё равно проиграли 0:2», — приводит слова Пантелеева Kick.

Напомним, Пантелеев, являющийся воспитанником «Спартака», провёл в составе первой команды своего родного клуба всего два официальных матча. В настоящий момент 26-летний игрок выступает за тульский «Арсенал».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Пантелеев Рауль Рианчо
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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