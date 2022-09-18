Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пора уже скучать по Федуну: «Лукойл» катастрофически начинает руководить «Спартаком»

 
18 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.73 X 4.30 2 4.50
Через 6 ч. 0 мин.

Многие болельщики «Спартака» с радостью восприняли продажу клуба Леонидом Федуном. Однако «Лукойл» начал руководить клубом так, что через несколько месяцев поклонники «красно-белых» с ностальгией будут вспоминать о бывшем собственнике. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над происходящим в клубе.

22 августа Леонид Федун официально продал «Спартак» «Лукойлу». По крайней мере в этот день было об этом объявлено. Однако ещё в мае после победного финала Кубка России Федун намекал на свой уход. То есть времени у «Лукойла» было много, но начало деятельности компании в роли собственника «красно-белых» пока ужасает.

 

Embed from Getty Images
На самом деле ещё 22 августа многое удивляло. В официальном пресс-релизе из конкретных шагов было упомянуто только о … строительстве гостиницы в Тушине. Что страшнее, выяснилось, что в «Лукойле» не готовились к управлению «Спартаком». Прошёл уже почти месяц, а до сих пор не объявлено, какого менеджера поставят на роль управляющего. Вроде как им станет Александр Матыцын. Эта фигура на самом деле удивляет, учитывая, что он входит в состав директоров «Спартака» ещё с момента прихода Федуна.

Однако это все выглядело забавной, но абсолютно привычной для «Спартака» неразберихой. Скорее, это лишь подчеркивало, что в клубе ничего не меняется. По крайней мере болельщики клуба могли выдохнуть, что хотя бы хуже не будет. В конце концов ещё многие помнят, что творилось со «Спартаком» в эпоху другого выходца из «Лукойла» – Андрея Червиченко.

 

Embed from Getty Images
В последние дни появилось ощущение, что всё может быть хуже, чем во времена Федуна. Приглашение Пола Эшуорта выглядит каким-то издевательством. Не хочется сразу говорить, что англичанин плохой специалист, но и хорошим его уж точно назвать нельзя. Эшуорт работал в Латвии, ненадолго появлялся в «Ростове», уехал в Нигерию и умудрился в Казахстане провалиться с «Астаной»! В последнее время он ненадолго оказался в «Брайтоне», но быстро оттуда ушёл. Пока что в его карьере не было какого-то успешного периода, чтобы можно было с оптимизмом ждать его появления в «Спартаке».

Но даже приход Эшуорта выглядит терпимым на фоне того, каким у «Лукойла» получился первый трансфер! Приход Кейта Бальде, как выясняется, стал просто верхом непрофессионализма. Его подписание изначально выглядело рискованным, но это было легко объяснить текущей ситуацией в мире и тем фактом, что сенегалец пришёл в статусе свободного агента. Однако как можно было в этой ситуации делать ставку на игрока, над которым висел риск дисквалификации до декабря? Как это можно было не проверить? Можно сколько угодно говорить, что Абаскаль хотел Бальде, но ведь очевидно, что с таким риском надо было искать другой вариант. Акцентирование на том, что Бальде не будут платить зарплату в течение его дисквалификации, выглядит и вовсе забавным. Если бы «Спартак» ещё и продолжал ему пополнять банковский счёт, это было бы окончательным провалом.

 

Embed from Getty Images
Просто хочется напомнить, что «Лукойл» сумел совершить такую сделку, а вот продление контракта с Александром Селиховым было отложено до… в общем до какого-то там момента.

Нет, в эпоху Федуна тоже было много всевозможных провалов. Однако начало его работы в «Спартаке» было обнадёживающим. «Лукойл» же пока начал так, что Федун уже выглядит настоящим профессионалом футбольного дела.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лукойл Пол Эшуорт Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
12:59 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему Гамид Агаларов не перешёл в «Сочи»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на дерби «Спартак» - «Локомотив»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Кутепов признался, что доволен своей нынешней ролью в «Торпедо»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-советник Федуна: «Буду удивлён, если «Спартак» не обыграет «Локомотив»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает, что ЦСКА ещё способен побороться с «Зенитом» за чемпионство
11:51 · Россия. Премьер-лига
Гаранин поддержал желание Мелкадзе сменить гражданство
11:37 · Россия. Премьер-лига
Кобелев раскритиковал Норманна за матч с «Зенитом»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал, при каком условии можно обыграть «Зенит»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Локомотив»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко — о судействе в матчах «Урала»: «Это не лезет ни в какие рамки»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Карпина можно назвать главной звездой «Ростова»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Бувач недоволен работой Карасёва на матче «Динамо» - «Зенит» 1
10:29 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» Пивоваров раскритиковал судейство в матче против «Зенита» 1
10:21 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о Захаряне: «В «Челси» он бы надел ватные штанишки и сидел на скамейке» 3
Все новости
Рекомендуем