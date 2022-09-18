Пора уже скучать по Федуну: «Лукойл» катастрофически начинает руководить «Спартаком»

Многие болельщики «Спартака» с радостью восприняли продажу клуба Леонидом Федуном. Однако «Лукойл» начал руководить клубом так, что через несколько месяцев поклонники «красно-белых» с ностальгией будут вспоминать о бывшем собственнике. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над происходящим в клубе.

22 августа Леонид Федун официально продал «Спартак» «Лукойлу». По крайней мере в этот день было об этом объявлено. Однако ещё в мае после победного финала Кубка России Федун намекал на свой уход. То есть времени у «Лукойла» было много, но начало деятельности компании в роли собственника «красно-белых» пока ужасает.

На самом деле ещё 22 августа многое удивляло. В официальном пресс-релизе из конкретных шагов было упомянуто только о … строительстве гостиницы в Тушине. Что страшнее, выяснилось, что в «Лукойле» не готовились к управлению «Спартаком». Прошёл уже почти месяц, а до сих пор не объявлено, какого менеджера поставят на роль управляющего. Вроде как им станет Александр Матыцын. Эта фигура на самом деле удивляет, учитывая, что он входит в состав директоров «Спартака» ещё с момента прихода Федуна.

Однако это все выглядело забавной, но абсолютно привычной для «Спартака» неразберихой. Скорее, это лишь подчеркивало, что в клубе ничего не меняется. По крайней мере болельщики клуба могли выдохнуть, что хотя бы хуже не будет. В конце концов ещё многие помнят, что творилось со «Спартаком» в эпоху другого выходца из «Лукойла» – Андрея Червиченко.

В последние дни появилось ощущение, что всё может быть хуже, чем во времена Федуна. Приглашение Пола Эшуорта выглядит каким-то издевательством. Не хочется сразу говорить, что англичанин плохой специалист, но и хорошим его уж точно назвать нельзя. Эшуорт работал в Латвии, ненадолго появлялся в «Ростове», уехал в Нигерию и умудрился в Казахстане провалиться с «Астаной»! В последнее время он ненадолго оказался в «Брайтоне», но быстро оттуда ушёл. Пока что в его карьере не было какого-то успешного периода, чтобы можно было с оптимизмом ждать его появления в «Спартаке».

Но даже приход Эшуорта выглядит терпимым на фоне того, каким у «Лукойла» получился первый трансфер! Приход Кейта Бальде, как выясняется, стал просто верхом непрофессионализма. Его подписание изначально выглядело рискованным, но это было легко объяснить текущей ситуацией в мире и тем фактом, что сенегалец пришёл в статусе свободного агента. Однако как можно было в этой ситуации делать ставку на игрока, над которым висел риск дисквалификации до декабря? Как это можно было не проверить? Можно сколько угодно говорить, что Абаскаль хотел Бальде, но ведь очевидно, что с таким риском надо было искать другой вариант. Акцентирование на том, что Бальде не будут платить зарплату в течение его дисквалификации, выглядит и вовсе забавным. Если бы «Спартак» ещё и продолжал ему пополнять банковский счёт, это было бы окончательным провалом.

Просто хочется напомнить, что «Лукойл» сумел совершить такую сделку, а вот продление контракта с Александром Селиховым было отложено до… в общем до какого-то там момента.

Нет, в эпоху Федуна тоже было много всевозможных провалов. Однако начало его работы в «Спартаке» было обнадёживающим. «Лукойл» же пока начал так, что Федун уже выглядит настоящим профессионалом футбольного дела.