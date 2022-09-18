Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Локомотив»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«2:1. Чтобы не скатиться в середину таблицы, «Спартак» обязан побеждать. «Локо» сейчас явно слабее - особенно в плане организации. Ставлю на хозяев», - передает слова эксперта Sportbox.

Дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» идут лишь на 11-й строчке.