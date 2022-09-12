Мевля может пропустить ближайшие матчи «Спартака» из-за отсутствия разрешения на работу в России

Новичок «Спартака» Миха Мевля, перешедший в московский клуб из «Аланьяспора» 8 сентября, пока не получил разрешения на работу в России, поэтому участие 32-летнего словенца в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» остаётся под вопросом. Об этом сообщий агент футболиста Андрей Степанов.

«Зависит от сроков получения разрешения на работу Михи. На сегодня этого разрешения нет», —приводит слова Степанова Metaratings.

Напомним, что матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября, а ещё ранее 15 сентября «красно-белые» встретятся с «Факелом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России.