Абаскаль: «Я не из тех тренеров, которые любят придерживаться только одной схемы»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- У нас никакого изменения нет, потому что мы всегда играем в два нападающих. Куинси Промес и Соболев - нападающие, обычно под ними играл у нас Иггнатов. Сегодня другое сочетание, а схема остается той же.

- Многие обращали внимание, что в Кубке схема тоже конкретно менялась, было три центральных защитника. Что вам дал этот опыт? Возможно, это запасной вариант для вас?

- Да, команда в любом случае должна расти и прогрессировать, это должно происходить и по ходу чемпионата. Я не из тех тренеров, которые любят придерживаться только одной схемы. Мы попробовали другой вариант для того, чтобы он был в нашем арсенале. В зависимости от того, какие у нас есть футболисты в распоряжении, мы будем ими пользоваться.