Кухарчук: «Думаю, любой футболист согласился бы перейти в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что каждый российский игрок мечтает перейти в такой клуб, как «Спартак».

«Спартак Москва? А кто откажется туда перейти? Если к тебе придёт «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду — это гранды российского футбола. Думаю, любой футболист согласился бы перейти в «Спартак», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Действующий контракт 32-летнего вингера с подмосковным клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее он выступал за целый ряд российских команд, среди которых были «Рубин», «Томь», «Енисей» и нижегородская «Волга».

В текущем сезоне Кухарчук провёл в составе «Химок» пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.