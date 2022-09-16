Колыванов: «Я не могу сказать, что конкретно «Краснодар» в текущем сезоне засуживают»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о жалобах «Краснодара» на судейство по ходу текущего сезона.

Специалист не согласился с тем, что «Краснодар» в нынешнем сезоне засуживают арбитры, а также отметил, что на судейство жалуются и другие клубы.

«Есть компетентные органы, которые разбирают все спорные эпизоды. Но я не могу сказать, что конкретно «Краснодар» в текущем сезоне засуживают. Понятное дело, в каждой команде хотят, чтобы против неё совершали как можно меньше помарок. Но еженедельно появляются новые поводы для недовольства», — цитирует Колыванова RT.

Напомним, что в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4) в ворота «быков» было назначено три пенальти, ставшие причиной недовольства руководства клуба.

После девяти проведённых игр «Краснодар» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч подопечные Александра Сторожука проведут 18 сентября против «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.