Сафонов является лучшим вратарём РПЛ по предотвращённым голам

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов продолжает подтверждать свой высокий класс. Голкипер является лучшим в Российской премьер-лиге по предотвращённым голам.

По информации телеграм-канала Opta Sports, основной вратарь национальной команды России за игру предотвращает 4,7 забитых мяча в свои ворота. Вслед за ним в списке располагается голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев с показателем в 3,1 гол, а третье место – у стража ворот «Зенита» Михаила Кержакова. На его счету 2,4 предотвращённых мяча.

Напомним, что «Краснодар» идёт на четвертой строчке в таблице чемпионата России. В десяти встречах «быки» пропустили 14 голов.

