Чанов заявил, кто будет конкурентом Сафонова в сборной России

Экс-наставник ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, кто будет конкурентом голкипера Матвея Сафонова в сборной России.

«Кто из тройки – Кержаков, Шунин, Ломаев – поборется с Сафоновым за место в стартовом составе? Будет выбор между Кержаковым и Ломаевым», — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что Сафонов достойная замена Игорю Акинфееву, который завершил карьеру в сборной России, но молодому вратарю «Краснодара» еще необходимо заматереть.

Напомним, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Иван Ломаев и Антон Шунин попали в окончательный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Киргизией, который состоится 24 сентября.