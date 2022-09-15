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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов заявил, кто будет конкурентом Сафонова в сборной России

 
15 Сентября 2022 • 16:15 Комментировать (1)
Краснодар
...
Химки
18.09 16:30

Экс-наставник ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, кто будет конкурентом голкипера Матвея Сафонова в сборной России.

«Кто из тройки – Кержаков, Шунин, Ломаев – поборется с Сафоновым за место в стартовом составе? Будет выбор между Кержаковым и Ломаевым», — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что Сафонов достойная замена Игорю Акинфееву, который завершил карьеру в сборной России, но молодому вратарю «Краснодара» еще необходимо заматереть.

Напомним, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Иван Ломаев и Антон Шунин попали в окончательный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Киргизией, который состоится 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Михаил Кержаков Антон Шунин Вячеслав Чанов Иван Ломаев Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Сентября 2022 в 16:22
на товарищеский матч со сборной Киргизией
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ой.. ё-ма-ё.. )))
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