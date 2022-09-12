Баньяц считает, что судья убил «Краснодар», назначив три пенальти в матче с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о судействе в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4).

Напомним, по ходу встречи главный арбитр Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота «быков».

«Согласен ли я с тремя пенальти в наши ворота? Это футбол, но судья убил, назначив три пенальти», — приводит слова Баньяца «Чемпионат».

Также футболист извинился за ту игру, которую показал «Краснодар» в прошедшей встрече, пообещав, что в следующем туре против «Химок» его команда будет выглядеть лучше.

Матч «Краснодар» — «Химки» состоится 18 сентября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.