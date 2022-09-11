Главчич признался, что ему было неприятно слушать разговоры о своём уходе из «Химок»

Нападающий «Химок» Неманья Главчич высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

Напомним, 25-летний серб впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей команды. Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб намерен расстаться со своим футболистом.

Главчич признался, что ему были неприятны такие разговоры, однако он всегда считал себя частью команды.

«Да, я действительно давно не играл. Сейчас пришёл новый тренер, и я наконец-то получил свой шанс», — приводит слова Главчича Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Химок» три матча, не отметившись в них результативными действиями.