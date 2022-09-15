Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спартак Гогниев: «Всегда говорю, что в РПЛ должно быть 18 команд»

 
15 Сентября 2022 • 09:23 Комментировать (1)
Краснодар
...
Химки
18.09 16:30

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев поддержал идею расширить РПЛ до 18 клубов.

Специалист выразил мнение, что все тренеры российского чемпионата ощущают на себе огромное давление и не получают должного количества времени на свою работу.

«Всегда говорю, что в Премьер-лиге должно быть 18 команд, чтобы у тренера была какая-то разношка, можно так сказать, для результата, для той игры, которую он может сделать. Если он одну-две игры неудачно сыграл по результату, сразу СМИ раскручивают, что его надо увольнять. Считаю, что это неправильно», — рассказал Гогниев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Гогниев возглавил «Химки» 31 августа, сменив на этом посту Николая Писарева, проработавшего в подмосковном клубе менее одного месяца. Ранее команду тренировал Сергей Юран, который был отправлен в отставку 9 августа нынешнего года.

После девяти туров «Химки» текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Гогниева проведут 18 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rac531
15 Сентября 2022 в 09:54
А кто такой Гогниев?
Знаю, что его неоднократно лупили на Ахмат-арене, после чего он каждый раз просил у чеченцев прощение.
Может быть, кто-нибудь что-нибудь подскажет?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
09:53 · Россия. Премьер-лига
Гайич считает, что ЦСКА должен становиться лучше
09:37 · Россия. Премьер-лига
Рауш считает, что Дзюба мог бы выступать в топовом немецком клубе
09:23 · Россия. Премьер-лига
Спартак Гогниев: «Всегда говорю, что в РПЛ должно быть 18 команд» 1
09:16 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев: «Дорос ли Захарян до АПЛ покажет только трансфер»
09:09 · Кубок России
Пиняев - о победе над «Зенитом»: «Старались сыграть на классе»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
08:35 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал, как отреагировал на уход Комппера из «Локомотива»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке»
07:14 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев прокомментировал невызов в сборную России
06:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной России Рауш объяснил, почему завершил карьеру в 32 года
06:29 · Россия. Премьер-лига
Шалимов - об отставках тренеров в РПЛ: «Немаленький процент в них - ошибки судей»
06:22 · Россия. Премьер-лига
Кутепов отреагировал на разговоры о вылете «Торпедо» из РПЛ
06:17 · Кубок России
Стрепетов: «Зенит» доэкспериментировался до поражения» 1
14 Сентября
23:50 · Кубок России
Зотов прокомментировал неожиданный успех «Крыльев Советов»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Сорокин не видит признаков спада у «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем