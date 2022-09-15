Спартак Гогниев: «Всегда говорю, что в РПЛ должно быть 18 команд»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев поддержал идею расширить РПЛ до 18 клубов.

Специалист выразил мнение, что все тренеры российского чемпионата ощущают на себе огромное давление и не получают должного количества времени на свою работу.

«Всегда говорю, что в Премьер-лиге должно быть 18 команд, чтобы у тренера была какая-то разношка, можно так сказать, для результата, для той игры, которую он может сделать. Если он одну-две игры неудачно сыграл по результату, сразу СМИ раскручивают, что его надо увольнять. Считаю, что это неправильно», — рассказал Гогниев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Гогниев возглавил «Химки» 31 августа, сменив на этом посту Николая Писарева, проработавшего в подмосковном клубе менее одного месяца. Ранее команду тренировал Сергей Юран, который был отправлен в отставку 9 августа нынешнего года.

После девяти туров «Химки» текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Гогниева проведут 18 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.