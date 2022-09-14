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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сорокин не видит признаков спада у «Краснодара»

 
14 Сентября 2022 • 23:37 Комментировать
Краснодар
...
Химки
18.09 16:30

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин считает преждевременными разговоры о том, что его команда свалилась в кризис. «Краснодар» проиграл по пенальти московскому «Локомотиву» в рамках Фонбет Кубка России, это случилось после поражения команды от ЦСКА в рамках российского чемпионата Премьер-лиги.

- Я бы не назвал это спадом, просто такое стечение обстоятельств. Тем более одно очко в Кубке мы взяли, проиграли только по пенальти, а не в основное время, - заявил Сорокин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем своем матче «Краснодар» в рамках десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги сыграет с «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Егор Сорокин
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КРАСНОДАР ХИМКИ
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