Сорокин не видит признаков спада у «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин считает преждевременными разговоры о том, что его команда свалилась в кризис. «Краснодар» проиграл по пенальти московскому «Локомотиву» в рамках Фонбет Кубка России, это случилось после поражения команды от ЦСКА в рамках российского чемпионата Премьер-лиги.

- Я бы не назвал это спадом, просто такое стечение обстоятельств. Тем более одно очко в Кубке мы взяли, проиграли только по пенальти, а не в основное время, - заявил Сорокин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем своем матче «Краснодар» в рамках десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги сыграет с «Химками».