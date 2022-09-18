Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов: С приходом Гогниева стало всё по-новому, начали играть больше на атаку

 
18 Сентября 2022 • 19:55 Комментировать
Краснодар
3:1
Химки
окончен

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Во втором тайме не получилось забить. Моменты были, подходы тоже. В принципе, не отходили от своей игры. Нужно было бежать вперед, забивать, отыгрываться. Но, к сожалению, не забили», — передает слова Мирзова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что с приходом в команду нового наставника Спартака Гогниева все стало по-другому, «Химки» начали играть в атаку, владеть мячом, но пока к этому нужно привыкнуть и работать дальше.

Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков после десяти туров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Спартак Гогниев Резиуан Мирзов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 0:2 Оренбург
окончен Сочи 1:1 Факел
окончен Краснодар 3:1 Химки
Идет 95 минута Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва 1.66 4.50 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
20:58 · Россия. Первая лига
«Алания» вернула лидерство, забив один гол «Велесу»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал бардаком ситуацию с Бальде
20:45 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев положительно отреагировал на возможное получение паспорта РФ Клаудиньо и Малкомом
20:22 · Россия. Премьер-лига
Ахметов — о победе над «Химками»: Во втором тайме должны были доводить дело до победы, но была нервотрёпка
20:16 · Россия. Первая лига
«Рубин» вышел на первое место после победы над «Волгарём»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Шапич рассказал, что в «Торпедо» его сравнивают со штангой
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Соболев продлил голевую серию до 4 матчей
19:55 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: С приходом Гогниева стало всё по-новому, начали играть больше на атаку
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Сочи» раскритиковал стиль игры «Факела»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Панов — об уходе Федуна из «Спартака»: «Когда клубом управляешь долгое время, это, возможно, приедается».
19:33 · Россия. Премьер-лига
Панов признался, что ему нравится игра «Спартака»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» не смог одолеть «Факел» - видео видео
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков рассказал, когда у «Спартака» появится спортивный директор
19:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» разобрался с «Химками» - видео видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе — о ничьей с «Факелом»: «Мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен»
Все новости
Рекомендуем