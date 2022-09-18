Мирзов: С приходом Гогниева стало всё по-новому, начали играть больше на атаку

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Во втором тайме не получилось забить. Моменты были, подходы тоже. В принципе, не отходили от своей игры. Нужно было бежать вперед, забивать, отыгрываться. Но, к сожалению, не забили», — передает слова Мирзова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что с приходом в команду нового наставника Спартака Гогниева все стало по-другому, «Химки» начали играть в атаку, владеть мячом, но пока к этому нужно привыкнуть и работать дальше.

Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков после десяти туров.