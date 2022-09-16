«Краснодар» вновь пожаловался на судейство матча с ЦСКА

«Краснодар» до сих пор жалуется по поводу решений арбитра Сергея Иванова в матче 9 тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА. Напомним, что быки потерпели разгромное поражение на выезде 1:4.

На этот раз «быки» в своём телеграм-канале опубликовали два скриншота, где автор недоумевает насчёт того, почему в конце первого тайма судья не дал перебить пенальти «Краснодару», хотя игрок ЦСКА забежал в штрафную до удара. Для сравнения, на 60-й минуте, когда одиннадцатиметровый били «армейцы», арбитр велел заново исполнить удар из-за того, что игрок «Краснодара» забежал в штрафную преждевременно.

Напомним, «Краснодар» сейчас находится на четвёртом месте в РПЛ с 17 очками. ЦСКА идёт на втором месте с 20 пунктами.