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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» вновь пожаловался на судейство матча с ЦСКА

 
16 Сентября 2022 • 14:57 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 22 ч. 38 мин.

«Краснодар» до сих пор жалуется по поводу решений арбитра Сергея Иванова в матче 9 тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА. Напомним, что быки потерпели разгромное поражение на выезде 1:4.

На этот раз «быки» в своём телеграм-канале опубликовали два скриншота, где автор недоумевает насчёт того, почему в конце первого тайма судья не дал перебить пенальти «Краснодару», хотя игрок ЦСКА забежал в штрафную до удара. Для сравнения, на 60-й минуте, когда одиннадцатиметровый били «армейцы», арбитр велел заново исполнить удар из-за того, что игрок «Краснодара» забежал в штрафную преждевременно.

Напомним, «Краснодар» сейчас находится на четвёртом месте в РПЛ с 17 очками. ЦСКА идёт на втором месте с 20 пунктами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Сергей Иванов
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