Пономарёв: «Футболисты ЦСКА вышли на поле шаляй-валяй с шапкозакидательскими настроениями»

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Ситуацию прокомментировал бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев. Он очень расстроен неудачей.

- Расстроен, конечно, но это ладно. Главное, что команда не настроилась на игру. Вышли шаляй-валяй с шапкозакидательским настроением. Мол, все равно забьем. Хотя Федотов наверняка предупреждал их, что нужно со всей серьезностью к игре отнестись, - цитирует Пономарева издание Rusfootball.info.

В следующем, одиннадцатом туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Химками».