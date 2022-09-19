Новичок «Торпедо» Коста объяснил, почему выбрал РПЛ

Новобранец московского «Торпедо», нападающий Марк Коста прокомментировал свой переход в российский коллектив.

«Знаю, что РПЛ - хорошая лига, а сам клуб мне сделал лучшее предложение и дал возможность проявлять себя в будущем. Поэтому мой выбор пал на Россию», - приводит слова футболиста издание Sport24.

25-летний венгерский нападающий присоединился к «автозаводцам» 4 сентября. Он перешел на правах свободного агента.

В последнем матче «Торпедо» сенсационно победило ЦСКА со счетом 1:0. Несмотря на этот успех, команда продолжает замыкать турнирную таблицу Премьер-лиги.