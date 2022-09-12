Бразильский вратарь Луис сообщил, что Фернандес хочет вернуться в ЦСКА

Бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис рассказал, что защитник Марио Фернандес очень хочет вернуться в ЦСКА, за который выступал на протяжении 10 последних лет.

Напомним, минувшим летом 31-летний футболист решил сделать паузу в карьере и вернулся в Бразилию. Всего в составе «армейцев» Фернандес провёл 329 матчей, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач.

«Марио всегда был очень рад находиться в России. Насколько я знаю, у Фернандеса есть намерение вернуться в ЦСКА», — приводит слова Луиса «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч в рамках текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА проведёт 17 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.