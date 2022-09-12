Зделар: «Счастлив находиться в России»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал об адаптации в России.

«Я уже адаптировался в ЦСКА — все прошло очень быстро. Счастлив находиться в России», — приводит слова Зделара «Чемпионат».

27-летний футболист перебрался в стан «армейского» клуба в минувшее трансферное окно. За ЦСКА он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Зделара с московским клубом рассчитано до 2025 года.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после девяти матчей. В 10-м туре «красно-синие» сыграют с «Торпедо».