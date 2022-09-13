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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимич: «Лига в России сейчас не та, что раньше»

 
13 Сентября 2022 • 14:40 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

Напомним, босниец выступал за «армейцев» в период с 2001 по 2014 год. Всего в составе ЦСКА футболист провёл 346 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

По мнению экс-футболиста, сейчас уровень чемпионата России заметно упал по сравнению с временами, когда он защищал цвета ЦСКА.    

«Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали. Сейчас, как мне кажется, даже если приглашают игроков — это не тот уровень. Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

После девяти проведённых матчей ЦСКА расположился на втором месте турнирной таблицы чемпионата России с 20 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 17 сентября против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Элвер Рахимич РПЛ
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