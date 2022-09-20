Бабаев - о поражении ЦСКА: «Болезненный, но полезный урок»

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги состоялось московское дерби – «Торпедо» в «Лужниках» принимало ЦСКА. «Автозаводцы» одержали сенсационную победу со счетом 1:0. Об этом результате высказался гендиректор «армейцев» Роман Бабаев.

«Не лучший матч. Но, несмотря на это, имели большое количество моментов. Перекладина, штанга, много нереализованных моментов. Болезненный, но полезный урок», - приводят слова руководителя «Известия».

После десяти туров чемпионата России ЦСКА набрал 20 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть очков.