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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев - о поражении ЦСКА: «Болезненный, но полезный урок»

 
20 Сентября 2022 • 07:21 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги состоялось московское дерби – «Торпедо» в «Лужниках» принимало ЦСКА. «Автозаводцы» одержали сенсационную победу со счетом 1:0. Об этом результате высказался гендиректор «армейцев» Роман Бабаев.

«Не лучший матч. Но, несмотря на это, имели большое количество моментов. Перекладина, штанга, много нереализованных моментов. Болезненный, но полезный урок», - приводят слова руководителя «Известия».

После десяти туров чемпионата России ЦСКА набрал 20 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Роман Бабаев
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