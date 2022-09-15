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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич считает, что ЦСКА должен становиться лучше

 
15 Сентября 2022 • 09:53 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о целях «армейцев» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 14 сентября, ЦСКА одолел «Урал» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, набрав шесть очков из шести возможных. В РПЛ же после девяти туров подопечные Владимира Федотова расположились на второй строчке с 20 баллами в своём активе.

«Наша цель — биться за самые высокие места в обоих турнирах до конца. Мы должны продолжить делать всё то же самое, становиться лучше день ото дня. Думаю, есть много возможностей, чтобы стать ещё лучше», — цитирует Гайича ТАСС.  

Свой следующий матч «армейцы» проведут 17 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич
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