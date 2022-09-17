Гришин: «У ЦСКА не должно возникнуть трудностей в матче с «Торпедо»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «армейцы» в гостях сыграют с «Торпедо».

Гришин уверен, что у ЦСКА не возникнет никаких сложностей в предстоящей встрече, так как «автозаводцы» находятся сейчас в кризисе, а «армейцы», напротив, показывают качественную игру.

«У «армейцев» не должно быть трудностей. Приехал Роша – хороший игрок, Дивеев и Зайнутдинов неплохо смотрятся в тройке защиты. Опускаются Гайич и Мойзес на позиции защитников в обороне, поэтому в этом компоненте проблем не будет. А как взломать оборону «Торпедо» нашей атакующей команде — вот это будет проблема», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Гришин также отметил, что для игроков ЦСКА важно будет открыть счёт в этой встрече. В таком случае торпедовцы начнут раскрываться и дадут возможность гостям забить ещё.

Матч «Торпедо» — ЦСКА состоится сегодня, 17 сентября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.