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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «У ЦСКА не должно возникнуть трудностей в матче с «Торпедо»

 
17 Сентября 2022 • 14:00 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
2-й тайм

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «армейцы» в гостях сыграют с «Торпедо».

Гришин уверен, что у ЦСКА не возникнет никаких сложностей в предстоящей встрече, так как «автозаводцы» находятся сейчас в кризисе, а «армейцы», напротив, показывают качественную игру.

«У «армейцев» не должно быть трудностей. Приехал Роша – хороший игрок, Дивеев и Зайнутдинов неплохо смотрятся в тройке защиты. Опускаются Гайич и Мойзес на позиции защитников в обороне, поэтому в этом компоненте проблем не будет. А как взломать оборону «Торпедо» нашей атакующей команде — вот это будет проблема», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Гришин также отметил, что для игроков ЦСКА важно будет открыть счёт в этой встрече. В таком случае торпедовцы начнут раскрываться и дадут возможность гостям забить ещё.

Матч «Торпедо» — ЦСКА состоится сегодня, 17 сентября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Александр Гришин
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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