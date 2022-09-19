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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов удивлён игрой «Торпедо» в матче с ЦСКА

 
19 Сентября 2022 • 17:57 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«У «Торпедо» играли футболисты, о которых раньше и слышно особо не было. А Смольникову и Лебеденко, которых мы знаем, на двоих больше семидесяти лет. Но как они бились! И победили», — передает слова Радимова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Торпедо» одержало победу в московском дерби над ЦСКА со счетом 1:0, но этот результат не позволил «автозаводцам» подняться с последней строчки (16) Российской премьер-лиги, у команды лишь четыре набранных балла после десяти встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Владислав Радимов Игорь Лебеденко Игорь Смольников
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