Радимов удивлён игрой «Торпедо» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«У «Торпедо» играли футболисты, о которых раньше и слышно особо не было. А Смольникову и Лебеденко, которых мы знаем, на двоих больше семидесяти лет. Но как они бились! И победили», — передает слова Радимова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Торпедо» одержало победу в московском дерби над ЦСКА со счетом 1:0, но этот результат не позволил «автозаводцам» подняться с последней строчки (16) Российской премьер-лиги, у команды лишь четыре набранных балла после десяти встреч.