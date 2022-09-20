Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал, как относится к Fan ID

 
20 Сентября 2022 • 10:40 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о введении в российском футболе паспорта болельщика (Fan ID).

«К Fan ID отношусь объективно - это снижает посещаемость. Это вещь, которая нам мешает работать. Хотелось бы, чтобы скорректировали контролирующие меры, чтобы это перестало мешать», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

В последнем матче «Торпедо» принимало на «Лужниках» московский ЦСКА. «Автозаводцы» неожиданно победили одного из лидеров Премьер-лиги со счетом 1:0.

По итогам десяти сыгранных туров «Торпедо» набрало четыре балла и занимает последнее место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
10:54 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Химок» Гбане назвал топ-игроков РПЛ
10:46 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил работу тренерского штаба «Торпедо»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Цорн не намерен уходить из «Локомотива» ещё два года
10:40 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, как относится к Fan ID
10:25 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил старт «Торпедо» в РПЛ
10:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола рассказал о желании игрока вернуться в ЦСКА
10:11 · Кубок России
Основатель «Амкала» рассказал о сумме выезда в Санкт-Петербург
10:03 · Россия. Премьер-лига
Радимов не стал осуждать Сазонова за решение выступать за Грузию 2
09:37 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Локомотив» в сложной ситуации, никак не может найти свою игру»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков поддержал решение Сазонова выступать за сборную Грузии
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев скептически относится к новости о Каррере в «Ювентусе»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» оценил стоимость прав на РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич о Сочи: «Хороший вариант для меня и город похож на мой в Черногории»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз — о переходе в «Кубань» из «Аякса»: ««Когда приземлился в аэропорт, оглянулся и подумал, что, ошибся городом!»
08:43 · Россия. Премьер-лига
Радимов против Клаудиньо и Малкома в сборной России
Все новости
Рекомендуем