Геркус рассказал, как относится к Fan ID

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о введении в российском футболе паспорта болельщика (Fan ID).

«К Fan ID отношусь объективно - это снижает посещаемость. Это вещь, которая нам мешает работать. Хотелось бы, чтобы скорректировали контролирующие меры, чтобы это перестало мешать», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

В последнем матче «Торпедо» принимало на «Лужниках» московский ЦСКА. «Автозаводцы» неожиданно победили одного из лидеров Премьер-лиги со счетом 1:0.

По итогам десяти сыгранных туров «Торпедо» набрало четыре балла и занимает последнее место в турнирной таблице.