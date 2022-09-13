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Бразилец Крисиума был близок к переходу в «Торпедо», но сделка сорвалась в последний момент

 
13 Сентября 2022 • 14:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Бразильский нападающий Матеус Крисиума был близок к переходу в московское «Торпедо». Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

По информации источника, 23-летний игрок «Ботошани» согласился на переезд в Россию, но сделка сорвалась в последний момент из-за перестановок в руководстве «Торпедо».

«Предложение показалось «Ботошани» недостаточным, а затем в руководстве «Торпедо» произошли перемены. Мы вели переговоры со спортивным директором Максимом Ляпиным, но после его ухода переговоры прекратились», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата Румынии Крисиума провёл шесть матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ботошани Трансферы футбола - лето 2022 Матеус Крисиума
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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